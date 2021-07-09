Kelbecer yeniden ayağa kalkacak

Azerbaycan'ın 27 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinde kurtardığı Kelbecer, dağları, nehirleri, kanyonları, uçsuz bucaksız ormanları, kaplıcaları, altın ve maden yatakları ile bölgenin en önemli kenti özelliğini taşıyor. Uzun ve zorlu bir yolculuk sonrası ulaştığımız Kelbecer'e aralarında Türk firmalarının da olduğu şirketler, yol yapım çalışmalarına başlamış durumda.
Göygöl Rayonu ve Kelbecer'i birleştirmek için 3 bin 500 metrelik Ömer Dağı ile Kelbecer ve Laçin'i birleştirmek için Tutkun Çayı üzerinde iki büyük tünel için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Öncelikle kentte elektrik sağlanması için direkler dikilip, elektrik iletim hatları çekiliyor. Dağlık Karabağ savaşından sonra yapılan anlaşma gereği Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri ve ormanlık alanları yakmıştı.
Kelbecerlilerin 27 yıl önce neredeyse hiçbir eşyasını götüremeden terk ettiği evlerden sağlam kalanlar, bir süredir orada yaşayan Ermenilerce kapı, pencere ve banyo aksesuvarlarına kadar sökülüp sonra ateşe verilmişti. Ermenilerin yok ettiği şehirde bugün Azerbaycan askerleri güvenliği sağlıyor, şehrin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar yürütülüyor. Altyapı çalışmalarına başlanan, savaşın izlerinin silinmeye çalışıldığı Kelbecer, 2 yıl içinde sivil yerleşime ve ziyaretçilere açılacak.
5 PAPAZA 40 RUS ASKERİ
Kelbecer'deki Hudaveng (Dadivank) Manastırı açık tutuluyor. 5 papaz görevlerine devam ediyor. Kent merkezinin dışında Vank bölgesinde dağ yamacında bulunan tarihi manastırın güvenliği Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Rus askerleri tarafından sağlanıyor. Vank yolu üzerinde, manastır girişi ve içinde konuşlanan 40 kişilik Rus askeri, 5 papaz için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.
TALAN EDİLDİ
Ermeni askerler ve siviller şehri terk ederken adeta talan etmiş. Kentte bulunan arkeloji müzesi yağma edilirken, müze binasına da zarar verildi. Tarihi eserler çalındı, geride bırakılanlar ise tahrip edildi. Evler, kamu binaları ve ormanlık alanlar yakıldı. Ermenistan tarafından evlerin yakıldığı, tahrip ve talan edildiği Kelbecer adeta hayalet kente döndü.
Öyle ki Kelbecer'de bulunan büyük ağaçlar bile kesilerek tomrukları götürülmüş. Eski çağlarda taş ve kayaların oyulmasıyla ortaya çıkan tarihi eserlerin ise çoğu götürüldü.