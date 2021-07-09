Kelbecer yeniden ayağa kalkacak





Göygöl Rayonu ve Kelbecer'i birleştirmek için 3 bin 500 metrelik Ömer Dağı ile Kelbecer ve Laçin'i birleştirmek için Tutkun Çayı üzerinde iki büyük tünel için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Öncelikle kentte elektrik sağlanması için direkler dikilip, elektrik iletim hatları çekiliyor. Dağlık Karabağ savaşından sonra yapılan anlaşma gereği Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri ve ormanlık alanları yakmıştı.