Le Regent, 30 Temmuz'da Bodrum'da misafirlerini ağırlayacak

Le Regent International School, uluslararası programlar aracılığı ile öğrencilerin akdemik, sportif ve sanatsal yetenekerini geliştirmeyi amaçlıyor. Avrupa'nın en temiz oksijenine sahip olan Crans Montana'da yerleşik olan okul, açık hava eğitimi ve toplum yaşamı yoluyla doğa ve çevre sevgisini teşvik ediyor.

ÖĞRENCİLER UNUTULMAZ BİR DENEYİM HİSSEDECEK

Okulun temel değeri ise, geleceğe hazır, bilgili, yaratıcı ve yenilikçi dünya vatandalkarı yetiştirmek. Öğrenciler, İsviçre kantonlarının en güneşli ve en dağlık bölgesinde, 4000 metrelik zirvelerle çevrili, pastoral bir İsviçre Alp cennetinde yer alan Le Regent'lu olmanın unutulmaz deneyimi hissedecek. Le Regent Direktörü Olivier Gudin, Crans-Montana Turizm Kurulu Temsilcileri Stefano Bertolone ve Pierre-Henri Mainetti, 40 milletten 200 öğrencinin evleri olarak nitelendirdikleri okulun; Crans-Montana'nın büyüsünü aktarmaya geldiğini söyledi.