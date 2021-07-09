Le Regent, 30 Temmuz'da Bodrum'da misafirlerini ağırlayacak

Le Regent International School, uluslararası programlar aracılığı ile öğrencilerin akdemik, sportif ve sanatsal yetenekerini geliştirmeyi amaçlıyor. Avrupa'nın en temiz oksijenine sahip olan Crans Montana'da yerleşik olan okul, açık hava eğitimi ve toplum yaşamı yoluyla doğa ve çevre sevgisini teşvik ediyor.
ÖĞRENCİLER UNUTULMAZ BİR DENEYİM HİSSEDECEK
Okulun temel değeri ise, geleceğe hazır, bilgili, yaratıcı ve yenilikçi dünya vatandalkarı yetiştirmek. Öğrenciler, İsviçre kantonlarının en güneşli ve en dağlık bölgesinde, 4000 metrelik zirvelerle çevrili, pastoral bir İsviçre Alp cennetinde yer alan Le Regent'lu olmanın unutulmaz deneyimi hissedecek. Le Regent Direktörü Olivier Gudin, Crans-Montana Turizm Kurulu Temsilcileri Stefano Bertolone ve Pierre-Henri Mainetti, 40 milletten 200 öğrencinin evleri olarak nitelendirdikleri okulun; Crans-Montana'nın büyüsünü aktarmaya geldiğini söyledi.
LE REGENT HAKKINDA
Le Regent, yaşadıkları yere aşık ve ortak bir hayale sahip Crans-Montana'nın dört sakini arasındaki tipik bir İsviçre dostluk hikayesinin meyvesidir. Bu hayal; Haut Platosu'nda, saf dağ havasında ve berrak bir güneşin altında, simgesel bir İsviçre Alp manzarasına sahip, uluslararası bir okul kurmaktır. Le Regent, Eylül 2015'te kapılarını en son öğrenim teknolojisi ve geniş, konforlu yatak odaları ile donatılmış dört ultra modern binada açtı. 40 farklı ülkeden 3 ila 18 yaş arası öğrencileri ağırlamakta ve topluluk çeşitliliği üzerinde gelişen, yaratıcı düşünmeye, yeni yetkinlikler edinmeye elverişli bir eğitim atmosferi sunmaktadır. Tüm bunlar, her bir bireyi ileride geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçlamaktadır. İsviçre Alpleri'nin kalbinde yer alan Le Régent, aynı zamanda güç kazandıran, heyecan verici açık hava etkinlikleri ve yaz kampları da sunmaktadır.