Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MÜSİAD 15 Temmuz fotoğraf sergisi açtı
Giriş Tarihi: 9.7.2021

MÜSİAD 15 Temmuz fotoğraf sergisi açtı

MÜSİAD 15 Temmuz fotoğraf sergisi açtı
MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı. MÜSİAD'ın genel merkez binasında ziyarete açılan ve 55 karenin yer aldığı sergi, bir ay boyunca açık kalacak. Sergi, İstanbul haricinde İzmir, Sakarya, Tekirdağ, Fethiye, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Gümüşhane, Ordu, Samsun ve Kırıkkale'de, yurt dışında da Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Romanya ve ABD'de açılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dünyada böyle bir darbe girişiminin rezil rüsva edilerek söndürüldüğü bir enstantane yoktur" dedi. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise "Fotoğraf sergisini, o kara geceyi belgeleriyle ortaya koyması bakımından son derece önemli buluyorum" diye konuştu. AA
ARKADAŞINA GÖNDER
MÜSİAD 15 Temmuz fotoğraf sergisi açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA