MÜSİAD 15 Temmuz fotoğraf sergisi açtı

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD
) ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı. MÜSİAD'ın genel merkez binasında ziyarete açılan ve 55 karenin yer aldığı sergi, bir ay boyunca açık kalacak. Sergi, İstanbul
haricinde İzmir
, Sakarya
, Tekirdağ
, Fethiye, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Gümüşhane, Ordu, Samsun ve Kırıkkale'de, yurt dışında da Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Romanya ve ABD'de açılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dünyada böyle bir darbe girişiminin rezil rüsva edilerek söndürüldüğü bir enstantane yoktur" dedi. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise "Fotoğraf sergisini, o kara geceyi belgeleriyle ortaya koyması bakımından son derece önemli buluyorum" diye konuştu. AA