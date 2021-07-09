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Giriş Tarihi: 9.7.2021 23:57 Son Güncelleme: 10.7.2021 00:07

Niğde'de, CHP'li seçmenden Kılıçdaroğlu itirafı: Liderlik yapabileceğine inanmıyorum

Niğde'de, CHP'li seçmenden Kılıçdaroğlu itirafı: Liderlik yapabileceğine inanmıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu halka yakın olmak adına milletvekillerini sahaya sürmüştü. Vekiller il il dolaşmaya başlarken, Niğde ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. 3 nesildir CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Beni küstürmeyin" diyerek, "Şu an inanın Kılıçdaroğlu'nun ben liderlik yapabileceğine inanmıyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen günlerde milletvekillerini halka yakın olması için sahaya göndermişti. Bu kapsamda bazı vekiller il il gezmeye başlarken, en son Niğde'de vatandaşlar ile sohbet edildi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN LİDERLİK YAPABİLECEĞİNE İNANMIYORUM"

CHP'li Veli Ağbaba Niğde ziyaretinde üç nesildir CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaşın değerlendirmlerini dinledi. "CHP seçmeni olarak beni küstürmeyin" diyen vatandaş, "Toplunmda oluşan genel bir görüş var. Bakın ben dedim ya; 3 nesildir CHP seçmeniyim, şu an inanın Kılıçdaroğlu'nun ben liderlik yapabileceğine inanmıyorum." dedi.

Niğde'de CHP'li seçmenden Kılıçdaroğlu itirafı: Liderlik yapabileceğine inanmıyorum | Video

O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullancılar yaptıkları paylaşımlarda Kılıçdaroğlu hakkında değerlendirmelerde bulunan vatandaşa hak verdi.

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Niğde'de, CHP'li seçmenden Kılıçdaroğlu itirafı: Liderlik yapabileceğine inanmıyorum
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