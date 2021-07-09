"KILIÇDAROĞLU'NUN LİDERLİK YAPABİLECEĞİNE İNANMIYORUM"

CHP'li Veli Ağbaba Niğde ziyaretinde üç nesildir CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaşın değerlendirmlerini dinledi. "CHP seçmeni olarak beni küstürmeyin" diyen vatandaş, "Toplunmda oluşan genel bir görüş var. Bakın ben dedim ya; 3 nesildir CHP seçmeniyim, şu an inanın Kılıçdaroğlu'nun ben liderlik yapabileceğine inanmıyorum." dedi.

Niğde'de CHP'li seçmenden Kılıçdaroğlu itirafı: Liderlik yapabileceğine inanmıyorum | Video