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Giriş Tarihi: 9.7.2021 16:18

Nüfus’ta yeni konsepti Bakan Soylu duyurdu

MİHRİBAN KOÇAKER
Nüfus’ta yeni konsepti Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat İl başta olmak üzere 8 ilçe Nüfus Müdürlüklerinin yeni konseptiyle hizmete girdiğini twitter hesabından ‘Yakıştı mı yakıştı’ hastagiyle paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'a, yeni konsept Nüfus Müdürlüklerimiz #YakıştıMıYakıştı hastag'iyle paylaşım yaparak "Tokat'ta, İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte 8 İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır..." dedi. Bakan Soylu, Samsun İl ve 11 İlçesiyle, Ordu ilinde 19 ilçenin tamamında Nüfus Müdürlüklerinin yenilendiğini de ekledi.

Öte yandan Vali Dr. Ozan Balcı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ü makamında ağırladı. Genel Müdür Şefik Aygöl, Valilik Şeref Defterini imzalarken Vali Balcı ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

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Nüfus’ta yeni konsepti Bakan Soylu duyurdu
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