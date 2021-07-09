Nuran Güngör: Kızımız muradına eremeden şehit oldu

Üniversite sınavına girip 4 yıllık maliye bölümünü kazandı. Bu kez üniversiteyi bitirip girdiği polislik sınavını kazanarak Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başladı. Anne Nuran Güngör, "Sevda 2015'te Mersin Çevik Kuvvet'te göreve başladı.
Daha sonra özel harekâtın sınavını kazandı. Kızım Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 3 aylık polisken 15 Temmuz darbe girişimi oldu.
O hain gecede kızım istirahatliyken özel harekâta gitmiş. Silah arkadaşları Cennet Yiğit, Gülşah Güler ve Kübra Doğanay ile birlikte uçaktan atılan bomba ile şehit düşmüş.
Kızımla telefonla konuştuğumuzda bana 'Anne hazırlan evlenmeyi düşünüyorum. Artık çocuk sahibi olmak istiyorum' dedi. FETÖ'cü hainler kızımın muradına ermesine de engel oldu. FETÖ'cüler döktükleri kanda boğulsun. Biz şehit ailesi olarak Cumhurbaşkanı'mızın arkasındayız.
Muhalefettekiler ise bırakın bizi ziyarete gelmeyi bir selam bile göndermedi" dedi. Baba Mehmet Güngör ise "O gün cuma namazına gitmiştim. Namazda telefonum çalmasın diye kapattım.
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Camiden çıktıktan sonra da kızım Sevda beni aramış ama ulaşamamış. Telefonumu akşam saatlerinde açtım. Sevda'yı aradım ama ulaşamadım. O gün telefonu açmayı unuttuğum için çok vicdan azabı çektim" diye konuştu.