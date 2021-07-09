Nuran Güngör: Kızımız muradına eremeden şehit oldu





Camiden çıktıktan sonra da kızım Sevda beni aramış ama ulaşamamış. Telefonumu akşam saatlerinde açtım. Sevda'yı aradım ama ulaşamadım. O gün telefonu açmayı unuttuğum için çok vicdan azabı çektim" diye konuştu.



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