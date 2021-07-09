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Giriş Tarihi: 9.7.2021

On5Sıfır7, darbe ve direniş filmleri haftası

On5Sıfır7, darbe ve direniş filmleri haftası
On5Sıfır7 Film Haftası'nda Türk ve dünya sinemasından seçilen darbe ve direniş temalı filmler izleyiciyle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği film haftasının Genel Sanat Yönetmeni ve sinema eleştirmeni İhsan Kabil, "İnsanlığın yüreğine dokunan, bazı ülkelerin, başka ülkeleri, toplumları ve halkları esaretleri altına alma çabalarını, zaman zaman bunda başarılı olmalarını ama daha çok halkların bunlara karşı direnişlerini, özgürlük mücadelelerini işleyen filmler var" dedi. 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Erdim ise "15 Temmuz kalkışması ilk değildi, ama son da olmayabilir. Onun için bu ruhun geleceğe taşınması, yeni nesillere intikal etmesi lazım" diye konuştu. AA
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On5Sıfır7, darbe ve direniş filmleri haftası
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