Pendik'te müsilajla mücadelede büyük başarı

Marmara denizinde görülen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 8 Haziranda başlatılan müsilajla mücadele çalışmasında İBB'nin temizlik yapacak tekneleri kullanmadığı söylentileri gündemdeyken Pendik Belediyesine bağlı Pendik Arama ve Kurtarma Ekipleri (PEAK), Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi alarak sahilde müsilaj temizliğinde büyük başarı elde etti. Pendik sahili müsilajdan temizlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ise 10 bin metreküpten fazla müsilajın berteraf edildiği ve bir aylık sürede önemli derecede müsilaj temizlendiğini 7 Temmuzda denizde toplanacak müsilaj olmadığı için temizliğinin yapılmadığını açıkladı.





Marmara denizini kaplayan kalın müsilaj tabakası yapılan temizlik çalışması ile deniz yüzeyinden 7 metre derinliğe kadar temizleme gerçekleştirildi. Küresel ısınma ve sıcaklık, kirliliğin ortadan kaldırılması ile müsilajla mücadele edilebileceği kaydedildi.





Pendik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise Pendik Arama ve Kurtarma Ekipleri'nin (PEAK) müsilaj tehlikesine yönelik çalışmaları devam ettiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gözetiminde yapılan müsilaj çalışmasında ekipler, Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesiyle sahil boyunca temizlik yaptığı görüldü. Devam eden müsilaj temizleğinde PEAK ekipleri topladıkları müsilajları vidanjör vasıtasıyla bertaraf etti. Öte yandan ekipleri görüntü kirliliği ve kötü kokuya neden olan müsilaj nedeniyle sahilde denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıldı.





Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Marmara Denizi'mizde bütün belediyelerimizle müsilaj temizliğine aralıksız devam ediyoruz. Atık kabul gemileri, deniz süpürgeleri, vidanjörlerle temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor, müsilaj yoğunluğunu anbean takip ederek müdahalelerimizi yoğunlaştırıyoruz."



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme seferberliğinde 1 ayın geride kaldığını ve güzel gelişmeler olduğunu belirterek, "Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi" dedi.