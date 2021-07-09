İstanbul'da hareketli anlar: Klozetten altın çıktı!



ÇETE LİDERİ 17 YAŞINDA 53 KAYDI VAR



Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan 17 yaşındaki Ç.F.'nin çetenin lideri olduğu ortaya çıktı. Ç.F.'nin benzer suçlardan 53 adet suç kaydı olduğu ve ilk suçunu 2017 yılında henüz 13 yaşındayken işlediği öğrenildi. Ç.F. Çocuk Şube Müdürlüğünde, diğer 7 şüpheli ise Gayrettepe Asayiş Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.





HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI



Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde, şüphelilerin kuyumcu dükkanının kepengini kaldırıp içeri girdikleri ve kısa sürede dükkanda bulunan altınları çalarak oradan ayrıldıkları görüldü. Bir başka görüntüde ise, şüphelilerin bir binaya girdikleri, kapıları kontrol ettikleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra binadan ayrıldıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.