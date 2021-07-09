Polise gel abi yerim var dedi! Değnekçi kendini böyle ele verdi

İstanbul Kadıköy'de gece sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla yoğunlukların olduğu yerleri mesken tutan değnekçiler sahile araçlarını park eden kişilerden haksız yere para aldı. Değnekçilik yapan Mustafa Selçuk B. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerinden de para isteyince yakayı ele verdi.



Kadıköy Caddebostan Sahil Yolu Funda Çıkmazı Sokak üzerine park eden araçlardan ücret talep ettiği (değnekçilik) tespit edilen, Mustafa Selçuk B. isimli şahıs denetimler sırasında polisten de para istedi. Şüpheli Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Şahsa 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Göztepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.