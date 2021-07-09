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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Şehit Astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Mardin'ın Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı (21), memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Şehit annesi Dudu Çiftçibaşı, cenazede oğlunun fotoğrafına sarılarak, "Canımın içi gitti" diyerek ağladı. Çakıllı köyündeki törende anne Dudu Çiftçibaşı oğlunun fotoğrafına sarılarak, "Canımın içi gitti" diyerek ağladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Çiftçibaşı'nın cenazesi Çakıllı köyünde toprağa verildi. Alp Körükçü / SABAH
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Şehit Astsubay son yolculuğuna uğurlandı
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