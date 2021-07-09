Sevgilisini bıçakla öldüren kadına 8 yıl hapis

İstanbul Bahçelievler'de bir süredir aynı evde birlikte yaşayan Arzu Soytürk ile Sedat Akyazı iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartıştı. İkilinin arasındaki tartışma kavgaya dönünce Arzu Soytürk'ün kalçasından bıçakla yaraladığı Sedat Akyazı hayatını kaybetti. Hakkında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Soytürk, "Bıçağı sadece korkutmak amaçlı salladım, yaralama kastım yoktu. Çok üzgünüm, zarar vermek istemezdim" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sedat Akyazı ile sanık Arzu Soytürk'ün 4 yıldır gönül ilişkisi olduğu, zaman zaman birlikte yaşadıkları ve olay günü 30 Ekim 2020'de sanık ile maktulün Bahçelievler'deki sanığın evinde bir süre oturdukları anlatıldı.Sanık Soytürk'ün bir kahvehanede garsonluk yapması nedeniyle maktul Sedat Akyazı'nın bu durumdan rahatsız olduğu ve taraflar arasında tartışma çıktı. Soytürk'ün sehpa üzerindeki bıçağı alarak Sedat Akyazı'nın bacağına arkadan bir kere sapladı, yaralanan Akyazı hayatını kaybetti.



İddianamede, sanık Arzu Soytürk'ün 112'yi aramaya çalıştığı, Akyazı'nın kan kaybından öldüğü ve Soytürk'ün eyleminin kasten yaralamaya yönelik olduğu ancak beklenmeyen durum nedeniyle maktulün öldüğü, bu haliyle sanığın eyleminin netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama kapsamında olduğu tespit edildi. İddianamede, sanık Arzu Soytürk hakkında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Arzu Soytürk SEGBİS ile katılırken maktul Sedat Akyazı'nın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.



Duruşmada konuşan maktul Sedat Akyazı'nın kızı müşteki Yasemin Akyazı, " Olay günü babamın üzerinde kalın bir kot pantolon vardı. Bu şekilde yaralanması mümkün değil, sanığın bilinçli bir şekilde eylemini gerçekleştirdiğini düşünüyoruz" dedi.

Sanık Arzu Soytürk, "Maktul ile ilişkimiz vardı, aramızda olay gecesi tartışma çıktı. Sehpanın üzerindeki bıçağı sadece korkutmak amaçlı salladım, yaralama kastım yoktu. Çok üzgünüm, zarar vermek istemezdim" dedi. Mahkeme heyeti sanığın 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.