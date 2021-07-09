Son dakika! Başkan Erdoğan: Diyarbakır anneleri korku duvarını aştı

BİZ BUGÜNE KADAR NE DOĞU'DAN NE GÜNEYDOĞU'DAN KOPTUK

Biz onların millet ve ümmet için çarpan yüreklerinin büyüklüğüne şahidiz. Mevlam bizleri de son nefesimize kadar şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızın bir safhasında ne de AK Parti döneminde teröre, şiddete, zorbalığa asla teslim olmadık. Milli iradeyi savunmak için gerektiğinde bedel ödedik, sıkıntı çektik ama zalimler karşısında hiçbir zaman başımızı eğmedik. Bu kutlu yolda bize, milletimize, ülkemize kefen biçenlere inat dimdik yürüyoruz. Dicle'nin kuzularının çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyoruz.

Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütüne değil, Rabbimizin takdirine, halkın iradesine yaslıyoruz. Biz gücümüzü başkaları gibi silahtan değil, 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz.

Nasıl bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldiysek, 2023'e giden süreçte de bizi ağır süreçlerin beklediği görülüyor. Dikkat ederseniz son günlerce CHP'li siyasetçilerin beyanların çok ciddi bir artış yaşanıyor. Şimdi de organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar. Kulaklarına ne fısıldanırsa, Türkiye düşmanları bunlara ne telkin ederse onu söylemeyi siyaset zannediyorlar. Parti teşkilatlarını saran tecavüz, yolsuzluklarla cesaretle yüzleşmek yerine kendi pisliklerini bize bulaştırmaya çalışıyorlar.

Bugün tüm teşkilat buradayız, biz de Diyarbakır ile bir başka memnuniyet duyuyoruz. Gençler içeride kin, nefret, husumet varsa söylem de nefreti besler, siyaseti zehirler. İnsanın içinde aşk varsa, dürüstlük varsa bu yaptığı işten kullandığı dile kadar her şeyine akseder. CHP'ye baktığımızda bu sözü daha iyi kavrıyoruz. Ülkemizin dertlerine derman olacak tek bir önerileri, tek bir sözleri yok. Sadece milletten ve milletin değerlerinden kopuk değiller, ülkenin ve bölgenin gerçeklerinden de habersizler. Şimdi yeni bir proje yapıyorlar: Doğu masası... Yahu neredeydiniz bugüne kadar? Biz yıllardır ne Güneydoğu'dan ne Doğu'dan koptuk.

Anaların dinmeyen yürek sızısından habersizler, askerimizin, polisimizin, kamu görevlilerimizin fedakarlıklarından habersizler. Biz siyaseti milletimiz için ve milletimizle birlikte yapıyoruz. Milletimizle irtibatımızı korumamız, gönül bağımızı canlı tutmamız gerekiyor. 2023 Haziran'ına kadar kapı kapı dolaşmaya, gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız?