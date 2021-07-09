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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz tatili ile birleştirilecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama...
Giriş Tarihi: 9.7.2021 13:52 Son Güncelleme: 9.7.2021 14:11

Son dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz tatili ile birleştirilecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama...

Son dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz tatili ile birleştirilecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurşunlu Camii'nde Cuma namazını kıldı. Erdoğan, Cuma sonrası kameralar karşısına geçti, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Diyarbakır'da aşıya karşı önyargılı tutumun olduğunu, bunu aşmak istediklerini ifade etti. Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile, 15 Temmuz tatilinin birleştirilip, birleştirilmeyeceğine dair soruyu da cevapladı. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl sonra yeniden Diyarbakır'a gitti. Kentte coşku ile karşılanan Başkan Erdoğan ilk olarak Cuma namazını kılmak için Kurşunlu Camii'ne gitti. Erdoğan, Cuma sonrası burada açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, aşı tedarikinde sorun olmadığını, Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin Türkiye'yi ziyaret edeceklerini bildirdi. Erdoğan, Diyarbakır'da aşılamaya karşı olan önyargıya değindi, durumun aşılması için her çabanın gösterileceğini ifade etti.

"UĞUR BEY İLE ÖZLEM HANIM MİSAFİRİMİZ OLACAK"

Diyarbakır'daki aşılama hızının yavaşlığına değinen Başkan Erdoğan, "Aşılamada şu anda 58 milyonu aşmış durumdayız. Aşılamada kademe de getiriyoruz, yaş gruplarına göre... Sinovac ve BionTech'te aşı geldi. Uğur Bey ve eşi ülkemizde misafirimiz olacak. BionTech'te daha seri bir şekilde davranabileceğiz. Diyarbakır'daki aşıya karşı isteksizliği ne yapıp edip aşacağız. Buralarda aşıyı ne kadar teşvik edersek, buralarda da Kovid olayı azalacaktır. Diyarbakır'da oranda biraz sıkıntımız var, bunu aşacağımıza inanıyorum." dedi.

Başkan Erdoğan Diyarbakır'da. Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalar | Video

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Başkan Erdoğan, milyonların merakla beklediği, 'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?' sorusuna da yanıt verdi. Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili çalışmalar sürüyor. Sanki tatil süreci 10 ve 9 arasında dolaşıyor. Bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." diye konuştu.

AFGANİSTAN'DAN ABD'NİN ÇEKİLMESİ

Erdoğan, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, Türkiye'nin asker göndermesi ile ilgili görüşmelere ilişkin soruya ise şu ifadelerle yanıt verdi:

ABD'li savunma bakanı ile Milli Savunma Bakanımız görüşmelerini yaptı. Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz. Bunların notunu aldık. Biden ile görüşmemizde konuştuk, heyetler arasında görüştük konuştuk. Afganistan'daki bu adımı atmış olacağız.

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Son dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz tatili ile birleştirilecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama...
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