Son dakika: Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu! Aşılama oranı hızla artıyor

"57 MİLYON DOZU GEÇTİ"

Özellikle aşılamada yaş sınırının düşmesi bu alanda elde edilen başarıyı daha da ileriye taşırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi duyurdu. Koca yaptığı açıklamada, "57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60'ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" ifadelerine yer verdi.