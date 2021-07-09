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Giriş Tarihi: 9.7.2021 23:20 Son Güncelleme: 9.7.2021 23:26

Son dakika: Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu! Aşılama oranı hızla artıyor

Son dakika: Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu! Aşılama oranı hızla artıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 57 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldığını aktardı. Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60’ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini hala gösteriyor. Salgına karşı alınan tedbirler vaka ve vefat sayılarını düşürürken, aşılşama çalışmaları da hızla devam ediyor.

"57 MİLYON DOZU GEÇTİ"

Özellikle aşılamada yaş sınırının düşmesi bu alanda elde edilen başarıyı daha da ileriye taşırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi duyurdu. Koca yaptığı açıklamada, "57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60'ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" ifadelerine yer verdi.

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Son dakika: Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu! Aşılama oranı hızla artıyor
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