Susuzluk kalp krizine neden oluyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, kavurucu yaz günlerin de yeterince su tüketmeyen kişilerde kalp krizi riskinin arttığını söyledi. Sıvı kaybı ve kanın pıhtılaşma oranındaki artışa bağlı olarak yaz aylarında kalp krizi vakaları arttığını belirten Prof. Dr. Duygu, "Sıcak hava da riski artan hastalıklar arasında kalp hastalıkları bulunuyor. Sağlıklı kişilerin dahi yaz aylarında sıvı alımına özen göstermesi gerekiyor" diyerek vatandaşa uyarılarda bulundu.

"SICAKTA RİSK ARTIYOR"

Kardiyolog Prof. Dr. Hamza Duygu, özellikle yüksek tansiyon, kalp yetersizliği ve kalp damarlarında tıkanıklık olan kişilerin yaz aylarında kalp sağlığı açısından risk grubunu oluşturduklarını söyledi.

Sıcak havaların kalp hastaların üzerindeki etkilerine de değinen Prof. Dr. Hamza Duygu, aşırı sıcak ve nemli havanın, özellikle kalp damar hastaları, hipertansiyon ve kalp yetersizliği olan hastalar için risk artışı meydana getirdiğini kaydetti. Vücudun sıcağa karşı aldığı en etkili yöntemin terleme olduğunu, terleme ile birlikte sıvı ve elektrolit denilen tuz ve minerallerin kaybedildiğini, damarlarda dolaşan kan hacmindeki azalmanın, böbreklere giden kan hacminde azalmaya, dolayısıyla da böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açabileceğini ifade etti.

KALP İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Kalp sağlığını korumak için sağlıklı kişilerin dahi alması gereken önlemler olduğunu belirten Prof. Dr. Hamza Duygu, "Açık renk, terlemeyi artırmayan kumaştan giysiler tercih edilmeli; meyve ve sebze tüketiminin ön planda olduğu Akdeniz diyetine uygun beslenilmeli; günlük sıvı ihtiyacının arttığı göz önünde bulundurularak, günlük 2 - 2.5 lt civarında sıvı tüketilmeli; kontrolsüz soda ve maden suyu tüketiminin tansiyonu yükseltebileceği, kalp yetersizliği şikayetlerini artırabileceği göz önünde bulundurularak fazla tüketimden kaçınılmalı; güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalı; denize sabah ve akşam saatlerinde aç karnına girilmeli; egzersizler sabah ve akşam saatlerinde yapılmalı; çok soğuk su damarlarda spazm yaparak kan akışını bozabildiğinden çok soğuk deniz, havuz ve duşlara girilmemeli; göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, baygınlık hissi gibi şikayetler olduğunda en yakın sağlık kurumuna başvurulmalı." diye uyarıda bulundu.

KALP HASTALARINA UYARILAR

Hava sıcaklıklarının artmasıyla, kalp damar hastalığı bulunan kişilere, sağlıklarını korumaya yönelik tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Hamza Duygu, "Günlük sıvı tüketimine dikkat etmeleri ve mümkün olduğu kadar serin yerlerde zaman geçirmeliler. Yoğun alkol ve kafein tüketiminden kaçınmalılar. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetlerin başlaması durumunda ise vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna gitmeliler. Tansiyon hastalarının ise sıkı tansiyon takibi yaptırmaları, değerlerinde düzensizlik olması halinde doktorlarına başvurarak ilaç dozlarının yeniden düzenletmeliler" dedi.