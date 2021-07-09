Teknoloji Motivasyon Buluşması gerçekleştirildi

Üniversite, sanayi ve toplum iş birliği ile milli teknoloji hamlesine destek kapsamında yerli ve milli teknolojilerin desteklenmesini sağlamak amacıyla Mersin Teknopark'ta 'Teknoloji Motivasyon Buluşması' etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Üniversitesi Rektörü Orhan Aydın, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı İsmail Yağcı, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ile Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO 9 No'lu Bilgisayar Elektrik, Elektronik, Telekomünikasyon ve Büro Cihazları Meslek Komitesi meclis üyesi Hakan Kayacı, Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, il müdürleri, iş insanları ve STK temsilcileri katıldı.

Mersin'in her açıdan gelişip kalkındığını ifade eden Mersin Valisi Ali İhsan Su, mevcut yatırımlarının yanı sıra, kamu-özel sektör iş birliğinde yapılan yatırımların da Mersin'de hayata geçirildiğini söyledi.

Mersin Teknopark'ın ülkemiz genelindeki tüm teknoloji geliştirme bölgeleri arasında 5., 'Olgun Teknoparklar' kategorisinde ise 4. sıradaki yerini koruyarak önemli bir başarıya imza attığını belirten Vali Su, "Kuruluşundan bugüne kadar toplam 193 Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde şu anda 96 firmanın, bilişim teknolojileri başta olmak üzere enerji, kimya, medikal, savunma sanayisi gibi birçok alanda çalışmalarını yürütüyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı temsilcileri ile Mersin'li iş insanlarının yakın zamanda kentimizde düzenlenecek toplantıda buluşarak ileriye dönük yapılması planlanan çalışmaları ele alacağını açıklayan Vali Ali İhsan Su, Mersin Teknopark'ının ve kentimiz iş insanlarının bu konuda çok çalışkan ve gayretli olduğunu ifade etti. Vali Su, yürütülen teknolojik çalışmaların yeni yatırımlarla ve yeni ticarileşmelerle kendini göstereceğine olan inancını belirterek, buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

MTSO 9 No'lu Bilgisayar Elektrik, Elektronik, Telekomünikasyon ve Büro Cihazları Meslek Komitesi meclis üyesi Hakan Kayacı ise "İleri teknoloji hayati önem arz etmektedir. Teknoparklar, üniversiteler ve ilgili kamu kurumları sektörde önemli bir altyapı oluşturarak milli güvenliğe katkı sağlamaktadır. Teknoparkların en önemli çalışma alanlarından biri olan savunma sanayii, teknoparklar içerisindeki altyapı imkanlarının kullanımı ve teknopark yönetim şirketlerinin sağladığı imkanlar ile sektör gelişimine katkı sağlamaktadır" dedi.

Kayacı, "Savunma sanayiinde ileri teknolojinin üretilmesi için teknolojik yeterliliği besleyen Ar-Ge ve inovasyon, stratejik bir önem taşımasının yanı sıra, üniversite-sanayi iş birliği ile teknoparklar dinamik bir yapı oluşturmaktadır. Mersin'in bir marka şehri haline getirilmesi açısından Ar-Ge çalışmalarının önemi çok büyük olup bu çalışmaların Mersin Teknopark bünyesinde yapılması da güzel bir imkandır. Mersin'in gelecekte, savunma sanayiinde cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışmaktayız." şeklinde konuştu.