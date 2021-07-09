THY ve Hava-İş maaş zammında anlaştı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında imzalanan anlaşmaya göre THY çalışanları yılın ikinci altı aylık dilimi için ilk altı ay enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 oranında maaş zammı alacak. Toplam yüzde 18.45 olarak yansıyacak zam oranı Türkiye'de görevli çalışanlar ile operasyonları başlayan hatlarda görev yapan yurtdışı çalışanları kapsayacak.

BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren THYolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Kovid_19 salgını havacılık endüstrisi için tsunami etkisi yaratırken Türk Hava Yolları tüm çalışanlarının çabası ve fedakârlığıyla güçlü durmayı başardı. Çünkü biz iş arkadaşı olmanın ötesinde büyük bir aileyiz ve ailemizin her ferdi bu karanlık dönemde üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Şimdiyse güneş bizim için yeniden doğuyor. Yakın gelecekte çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğimize inanıyorum. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza ve başta Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Sn. Ali Kemal Tatlıbal olmak üzere yetkili sendika temsilcilerine teşekkür ederim." dedi.