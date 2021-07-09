Yemek borusundaki kitle özel yöntemle çıkarıldı

Yemek borusunda kitle olan ve endoskopi yapılırken solunumu durunca entübe edilen 46 yaşındaki hasta Türkiye'de nadir yapılan bir yöntemle yapılan kapalı ameliyatla alınan kitleden kurtularak sağlığına kavuştu

Şanlıurfa Ceylanpınar'da yaşayan 46 yaşındaki Nurullah Kahraman, yutma güçlüğü nedeniyle başvurduğu sağlık kuruluşunda verilen ilaç tedavisine sonuç alamayınca başvurduğu SANKO Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Uzman Dr. Öğr. Üyesi Nimet Yılmaz'a yönlendirildi. Endoskopi yapılan hastanın yemek borusu girişinde lümeni geçişi tıkayan bir kitle tespit edildi. Endoskopi işlemi sırası kitlenin nefes borusu içine geçmesi ile hastanın solunumu durdu. Hemen entübe edilen Kahraman, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kahraman, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Elbeyli'nin değerlendirmesi sonucunda ameliyata alındı. Ameliyathane şartlarında endoskopik olarak Prof. Dr. Levent Elbeyli ve Dr. Öğr. Üyesi Nimet Yılmaz, anjiolipom (bağ dokusunun iyi huylu tümörü) olarak raporlanan 10 cm'lik kitleyi sap kısmından klipsleyerek çıkarttı. Sonrasında kontrol amaçlı yapılan endoskopisinde sorun tespit edilmeyen ve herhangi bir şikayeti bulunmayan Kahraman, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Açık bir ameliyata gerek kalmaksızın yapılan bu işlemin ülkemizde alanında ilkler arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Elbeyli, "Hastamızın problemi ender görülmekle birlikte uyguladığımız endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR - sindirim sisteminde bulunan erken aşamadaki tümörlerin net bir şekilde çıkarılmasına yönelik yöntem), özel merkezlerde tecrübeli ekiplerle yapılabilmektedir. 1,5 – 2 cm'lik bir cihaz içinden bir taraftan görüntü alınırken, diğer taraftan da uygun cihazlarla tümörün sapı bulunup klipslenerek kitleyi çıkarılıyor" diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Elbeyli, kapalı olarak uygulandığı için hasta açısından daha güvenli ve konforlu olan bu yöntemin aynı zamanda ameliyat sonrası gelişebilecek istenmeyen birtakım sonuçları da önlediğini söyledi.

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle uyku ve yemek yeme gibi temel ihtiyaçlarda problem yaşadığını anlatan Nurullah Kahraman, "Akşam uykuda nefesim kesiliyordu. Artık uyumaya korkuyordum. Yemek yiyemiyor, yediğim yemeği yutamıyordum. Sanki boğuluyordum. Artık korkusuz nefes alabiliyorum. Prof. Dr. Levent Elbeyli hocamız ve tüm hastane personeline çok teşekkür ediyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.