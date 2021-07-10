15 Temmuz şehidi özel harekatçı komiser yardımcısının babası: 'Oğlum komiserlik rütbesini taktığı gün şehit oldu'

Seydişehir ilçesinde yaşayan Hüseyin Kiremitçi, komiser yardımcısı oğlu Muhsin'i şehadetinin 5. yılında dualarla anıyor. Oğlunun şehit olduğu gün komiserlik rütbesini yeni taktığını anlatan baba Kiremitçi SABAH'a şunları anlattı:
" Oğlumu kendi ellerimle yıkadım, kendi ellerime toprağa koydum. Kızı, eşi, ben, eşim kardeşleri bir gün görevden çıkıp gelecekmiş gibi bir beklentimiz var. Çukur operasyonlarında 75 gün savaştı. Ben orada şehit olabilir diye bekliyordum. Orada bir şey olmadı. Komiserlik imtihanını kazandı. Gölbaşında kalmak istiyordu.
Bende oğlum orada kal o zaman kendini göster dedim. Darbe günü komiserlik için imzayı attı, rütbesini taktı. O gece komiserliğin tadını çıkaramadı ve şehit oldu. Hep çalışıyor, sınavlara giriyordu. Mesleğinde yükselmek istiyordu. Mesleğinde değil ama Allah katında en büyük makama ulaştı. Darbe gecesi bizde elimizde bayraklarla 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye bağırıyorduk. Ancak oğlumun şehadete ereceği hiç aklıma gelmezdi" dedi.
'BU MİLLET BİR OLDUKÇA BİZİ YIKAMAZLAR'
Bu milleti kimsenin yıkamayacağını da belirten Hüseyin Kiremitçi, "Oğlumun cenazesinde binlerce kişi vardı. Vatandaşımız şehidine böyle sahip çıkarsa, FETÖ'su, Amerika'sı, Yahudu'si kim saldırırsa saldırsın bizi kimse susturamaz, pusturamaz. Allah'ın izniyle rabbim bunlara fırsat vermesin.
Rabbim bir daha böyle acıları göstermesin. Halkımız büyük bir mücadele verdi. O hainlerin belini kırdık, bir daha doğrulamazlar. İkinci bir Çanakkale, ikinci bir İstiklal Harbi yaşadık. Bunlara halen destek veren varsa bunlar bilinçli yapıyorlar. Bile bile destek verenler vatan hainidir. Vatana ihanet affedilemez. Bunlar en büyük vatan hainidir.
Ben evlatlarımı yetiştirirken vatana, millete hizmet düsturuyla büyüttüm, para, pul için değil .5 tane yavrum var hepsini aynı şekilde büyüttüm. Hainlere vatanımızı vermemek için gücümüzü gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. FETÖ'ye destek verenleri Allah ıslah etsin. Islah olmuyorlarsa Allah'ım kahretsin" diye konuştu.
'BABASININ MEZARINA GİDİP OKULA GİDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ'
Oğlunun şehadetinden 1 ay sonra torunu Gökçe'nin dünyaya geldiğini anlatan Hüseyin Kiremitçi, " Oğlumdan bahsettiklerinde gurur duyup, ağlıyorum. Torunum babasının şehadetinden 1 ay sonra dünyaya geldi. Özellikle bugünlerde hep babasını soruyor. Kreşe başlayacaktı.
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Babasını ziyarete gitmiş. Babasının mezardaki fotoğrafını defalarca öpüp, baba ben yarın okula gideceğim demiş. Kısa süre öncede yanımıza gelmişti. Anne, babam olsa şuraya giderdik, babam olsa bana şunu alıverirdi gibi sorular soruyor. Baba şefkatini bizlerden almaya çalışıyor. Elimizden geleni yapıyoruz ama hiçbir zaman babanın verdiği şefkati, merhameti veremiyoruz, onun yerini dolduramıyoruz. Oğlumda çocuğunu görmeyi çok arzu ediyordu. Eşinin karnını bebeğim diye severdi. Nasip olmadı" ifadelerini kullandı.