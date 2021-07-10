15 Temmuz şehidi özel harekatçı komiser yardımcısının babası: 'Oğlum komiserlik rütbesini taktığı gün şehit oldu'





Rabbim bir daha böyle acıları göstermesin. Halkımız büyük bir mücadele verdi. O hainlerin belini kırdık, bir daha doğrulamazlar. İkinci bir Çanakkale, ikinci bir İstiklal Harbi yaşadık. Bunlara halen destek veren varsa bunlar bilinçli yapıyorlar. Bile bile destek verenler vatan hainidir. Vatana ihanet affedilemez. Bunlar en büyük vatan hainidir.