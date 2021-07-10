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Giriş Tarihi: 10.7.2021

289 davadan 288’ı karara bağlandı

İLKER TURAK İLKER TURAK
289 davadan 288’ı karara bağlandı
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin beşinci yılında açılan 289 davadan 288'inin karara bağlandığını söyledi. Ankara'da Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin "Hain darbe girişiminin beşinci yılında ülkemizin terörle mücadelesi kesintisiz bir kararlılıkla devam etmektedir. 289 fiili darbe davasının 288'i karara bağlanmıştır. Yargılaması devam eden bir dosya bulunmaktadır" şeklinde konuştu.
Ertuğrul Çekin, demokrasi ve hukuk devletinin korunup yaşatılmasında en önemli kurumsal güvencelerden birinin yargı olduğunu, yargı yetkisinin de Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız yargı mercilerince kullanıldığını söyledi. Yargı yetkisini kullananların Anayasa, kanunlar ve uluslararası sözleşmelerle bağlı olduğuna işaret eden Çekin, pozitif hukukun, adli işlemlerin hem dayanağı hem sınırı olduğunu belirtti.
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289 davadan 288’ı karara bağlandı
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