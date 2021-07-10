Son dakika: 9 yıllık eşini kıskançlık tartışmasında öldürdü! Kaçmak üzereyken gözaltına alındı

İstanbul Maltepe'de kıskançlık nedeniyle tartıştığı 9 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli Ümit F.(35) Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayda hayatını kaybeden Deniz Filiz'in kendisini kıskandığı için tartıştığı eşini bir kaç kez polise şikayet ettiği, ancak araya giren aile üyelerinin iknası sonucu her seferinde şikayetini geri çektiği belirlendi. Çiftin 8 yaşında bir çocukları olduğu öğrenildi.



Maltepe, İdealtepe mahallesinde dün gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sigortacılık yaptığı öğrenilen Ümit F., iddialara göre sarhoş bir şekilde eve geldi. Evde daha öncede kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi Deniz Filiz'le yine kavga etmeye başladı. Kavga sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşine defalarca sapladığı öğrenilen şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kanlar içinde yere düşen Deniz Filiz ise olay yerinde hayatını kaybetti.