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Giriş Tarihi: 10.7.2021 10:10

Alanya'da otomobilin çarptığı 2 turist öldü

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya'da otomobilin çarptığı 2 turist öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Polonyalı iki turist hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Polonyalı iki turist hayatını kaybetti.

Antalya yönüne giden Alman vatandaşı Ahmad Harb'ın (24) kullandığı 07 NA 4487 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi D-400 yolunda yaya yolunndan karşıya geçmeye çalışan Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle (24) ve Maksym Marek Jasinki'ye (29) çarptı.



Kazada Hegerle ve Jasinki olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Harb, Konaklı jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Ölenlerin cenazesi jandarma ve savcılık incelemsinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

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Alanya'da otomobilin çarptığı 2 turist öldü
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