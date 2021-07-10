‘Anneler korku duvarını yıktı’

Giriş Tarihi: 10.7.2021

Başkan Erdoğan: Bu cesur anneler 688 gündür sabırla sürdürdükleri mücadeleleriyle sözde insan hakları kuruluşlarının ikiyüzlülüğünü göstermenin yanında muhalefetin nasıl bir hassasiyet altında olduğunu da ortaya serdi