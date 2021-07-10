‘Anneler korku duvarını yıktı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Diyarbakır
'daydı. Erdoğan AK Parti
Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldıktan sonra, terör örgütü PKK
tarafından çocukları kaçırılan aileleri, evlat nöbeti tuttukları çadırda ziyaret etti. Erdoğan İl Danışma Toplantısı ve Diyarbakır annelerini ziyaretinde yaptığı konuşmalarda şunları söyledi:
Diyarbakır anneleri evlatlarına ulaşmak için açtıkları bayrakla korku duvarlarını yıktılar. Bu cesur anneler 688 gündür mücadeleleriyle ülkemizdeki sözde insan hakları kuruluşlarının ikiyüzlülüğünü göstermenin yanında muhalefetin nasıl bir hassasiyet altında olduğunu da ortaya serdi. Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler. İnsan hakları dernekleri acaba kaç kez Diyarbakır annelerini ziyaret etti? Böyle bir dertleri yok. Ama bunun aksi olsaydı bir gelir bir giderlerdi.
PKK'nın, HDP'nin evlat diye bir derdi yok. Kandil
'de 13-14-15 yaşındaki kızın taciz edilmesi bunlar için sorun değil. Diyarbakır annelerinin bedduası onları vuracaktır. Biz bu işi asla bırakmadık, bırakmayacağız. Bizim de evlatlarımız, torunlarımız var. Sizlerin acısı bizim de acımızdır.
Nasıl bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldiysek 2023'e giden süreçte de bizi ağır imtihanların beklediği anlaşılıyor. Başını CHP
'nin çektiği kesim, dozunu her gün biraz daha yükselttikleri nefret söylemleriyle kirli planlara destek veriyor. Son günlerde CHP'li siyasetçilerin artık hezeyanlarında çok ciddi artış yaşanıyor. Nasıl 17/25 Aralık girişiminde FETÖ'nün sözcülüğünü yapmışlarsa şimdi de organize suç örgütlerinden, karanlık sosyal medya mecralarından medet ummaya başladılar. Kulaklarına ne fısıldanırsa, ajans önlerine ne koyarsa Türkiye düşmanları bunlara ne telkin ederse, onu söylemeyi siyaset zannediyorlar.
Şimdi yeni bir adım atıyorlar, neymiş Doğu Masası, Doğu Projesi. Biz bugüne kadar ne Doğu'dan koptuk ne Güneydoğu'dan koptuk, devamlı buralarda olduk. Kol kola girdikleri örgütün güdümündeki partinin bölge insanının umutlarına, hayallerine verdiği zarardan, evladını Kandil'deki terör baronlarına kaptıran anaların dinmeyen yürek sızısından, sınır içinde ve dışında yürütülen mücadeleden habersizler.
Muhalefetin içinde bulunduğu siyasetsizlik cenderesi, bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor. Kendini dışlanmış hisseden, kalbi kırılanlar olabilir. Bize düşen, bu kardeşlerimizle iletişim kurarak yeniden davamıza kazandırmaktır. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızda ne de 20 yılı bulan AK Parti döneminde teröre, şiddete, zorbalığa asla teslim olmadık. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz çalışıyoruz.
HER ZAMAN YANIMIZDA OLDUĞUNU GÖSTERDİ
Diyarbakır anneleri Başkan Erdoğan'ı zılgıt ve alkışlarla uğurladı. Erdoğan'ın aileleri Beştepe'ye davet ettiği öğrenildi. "Cumhurbaşkanı dertlerimizi dinledi" diyen Necibe Çiftçi, bir çocuğunun şehit olduğunu, dağa kaçırılan oğlunun kurtarılması için devletin var gücüyle çalıştığını söyledi. Ayşegül Biçer de "Cumhurbaşkanımızın gelişi bizi onurlandırdı, bize güç verdi. Bizi dinledi. Eylemimize devam edeceğimizi söyledik. Başkanımız her daim yanımızda oldu, bugün de bunu gösterdi" diye konuştu.