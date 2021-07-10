Aranan 45 suç makinası yakalandı

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 45 hükümlü Asayiş Şube Müdürlüğümüz, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yakalandı. Yakalananların arasında hırsızlık suçundan 29 yıl hapis cezası olan Çağrı M., Dolandırıcılıktan 17 yıl kesilmişi olan Mehmet Ö. ve Cinsel saldırıdan 10 yıl kesilmişi ola Onur A'nın da olduğu öğrenildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda haklarında kesilmiş hapis cezaları olan 45 kişi yakalandı.



Yakalananlardan Çağrı M';nin Hırsızlıktan 29 Yıl 2 Ay, Mehmet Ö.'nün Dolandırıcılıktan 17 Yıl 11 Ay, Orhan V'nin Yaralamadan 15 Yıl 6 Ay, Kamil A.'nın Kasten Öldürmeden 15 Yıl, Yılmaz S.'nin Kasten Öldürmeden 15 Yıl, Ümit K.'nın Dolandırıcılıktan 13 Yıl 3 Ay, İlhan A.'nın Uyuşturucu Ticaretinden 12 Yıl 6 Ay, Hanifi T.'nin Silahlı Yağmadan 12 Yıl, Sezgin Ö.'nün Yaralamadan 12 Yıl, Onur G.'nin Yağmadan 11 Yıl 8 Ay,' Onur A.'nın ise Nitelikli Cinsel Saldırıdan 10 Yıl, kesilmiş cezası olduğu öğrenildi.

Yakalanan 45 kişi adli makamlara teslim edildi.