Bilgisayarlardan sanal tombala oynatılıyordu! Mühürlendi

İstanbul'da "Sanal Tombala" adı altında yasa dışı kumar oynatılan bir adrese baskın yapıldı. Ruhsatsız adres mühürlendi.

İstanbul Polisi; Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir iş merkezi içerisindeki bir iş yerinde "Sanal Tombala" adı altında yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti. Bilgisayarlar üzerinden "Sanal Tombala" oynatılan adresteki 19 bilgisayar kasası, 20 monitör ve iki dizüstü bilgisayara el konuldu. Adreste yasa dışı kumar oynayan altı kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında idari para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu Ş.K. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Ruhsatız olduğu tespit edilen iş yeri Avcılar İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi.