Aksaray Malaklısı 15 yavru doğurdu

Bursa'da yaşayan Emir Demircan, sahibi olduğu safkan Aksaray Malaklısı cinsi köpeğinin tek batında 15 yavru yaptığını görünce şaşkına gördü. Her biri yaklaşık 5 Bin TL değerinde olan 15 yavruyu görenler, köpek servet doğurdu yorumunu yaptı.

Bursa'da 18 aylık köpek, tanesi 5 bin lira olan 15 yavruyu tek batında dünyaya getirdi.



Kestel ilçesinde ikamet eden Emir Demircan, 18 ay önce şecereli Aksaray malaklısı köpeği yavruyken 3 bin lira vererek sahiplendi. Aldığı köpeği yine aynı cins şecereli başka bir cins köpekle çiftleştirdi. Köpeği 18 aylıkken ilk doğumunu yaptı. Köpeğin sahibi en fazla 5 tane yavrulamasını beklediği köpeğinin tek batında 15 tane yavru yaptığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bir köpeğin bu zamana kadar 15 tane yavruladığına ilk kez şahit olduğunu söyleyen Demircan, "Aksaray malaklısı cinsi safkan köpeğimi 18 ay önce yavruyken 3 bin liraya sahiplendim. Köpek 18 aydır benim yanımda. İlk defa yavrulattık. Yine safkan aynı cins köpekle çiftleştirdik. Biz 4-5 tane yavru yapar diye beklerken, 15 tane yavruladı. İlk başta inanmadık. Sonra saydık gerçekten 15 tane yavrulamış. Çocukluğumdan beri köpek bakıyorum, ilk kez bir köpeğin 15 tane yavruladığını gördüm. Bu köpeklerin yavruları 3 ila 5 bin lira arasında satılıyor" dedi.