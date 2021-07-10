‘Bize silah sıkanlar, şimdi barış güvercini gibi geziyor’

İstanbul
'da 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde 7 kişinin şehit düştüğü Çengelköy
'de, karakolu hainlerden korumak için canları pahasına etten duvar örenlerden biri de esnaf Fikret Morgül'dü. Çengelköy tarihi aile çay bahçesinin işletmecisi olan Morgül o gece yaşananları SABAH'a anlattı:
Okul komutanı albay Mürsel Çıkrıkçı'nın ifadeleri zaten bu işin çok planlı yapıldığını, herkesin onlarla beraber hareket ettiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı için "Bizim inimize girecektiniz, hadi bakalım girecek in bulabiliyor musunuz?" diye bağırıyordu. Bizi esir alıp sabaha kadar tuttular. Esir alan askerler öyle hain davranış sergilediler ki... "Dükkanı kapatayım" diyorum, bana "İdareye el koyduk. Bunlar artık senin değil" diyor. Bunu diyen askerin masum olacağını düşünmüyorum.
15 Temmuz ihanetinin kalıntılarını temizlemek 20 yıl alabilir. Ama eğer bu iktidar giderse yarın onların hepsi kaldıkları yerden devam edecek. O gece bizzat silah sıkanlar, yurtdışına kaçıp, fikir suçlusu, barış güvercini gibi geziyor. O hainlere üniformalarından dolayı kimsenin eli silaha gitmedi.