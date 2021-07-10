Bulgaristan’a kaçma planı kanlı bitti

İstanbul Fatih'te 5 katlı bir binanın bodrum katında kaçak yollarla Bulgaristan'a gitme planı yapmak için bir araya gelen Afganistan uyruklu 6 arkadaş arasında hırsızlık suçlaması yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçaklanan 2 arkadaş hayatını kaybetti. 4 kişi ise olay yerinden kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Olay, Cumartesi günü Seyit Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın bodrum katında kalan Afganistan uyruklu kişiler kaçak yollarla Bulgaristan'a gitme planı yaptı. 6 arkadaş birlikte oturup yemek yediler. İddiaya göre bir süre sonra aralarında hırsızlık suçlaması yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartıma alevlenince bıçaklarla birbirlerine saldırmaya başladılar.





Kavgada Farhad Ismaıl ve Mohammed Ayub yaralandı. Arkadaşlarının kanlar içinde olduğunu gören 4 kişi evden koşarak uzaklaştı. Yaralılardan biri sürünerek dışarı çıkıp yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine ambulans çağrıldı. Ancak iki yaralı da hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından çalışma başlattı. Çalışmalarda inceleme yapılan kamera görüntülerinden 4 şüphelinin kimliği tespit edildi. Kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.