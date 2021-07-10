Change TIR operasyonunda 9 tutuklama

Adana merkezli 12 ilde düzenlenen change tır operasyonunda hakim karşısına çıkan 37 zanlıdan 9'u tutuklandı. 21 kişi mal varlıklarına el konularak adli kontrol şartıyla; 7'si de savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest kaldı.

ORTAK OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, rehinli, çalıntı, yakalamalı, hacizli tırları change yaparak 'suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen bir şebekeyi deşifre edildi. Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip edilen zanlıların yakalanmasına yönelik 6 Temmuz'da Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

137 TIR BULUNDU

Operasyonda, yurt dışına kaçmak isteyen suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen S.K.'nın da arasında olduğu 1'i kadın 37 zanlı yakalandı. Polis, motor ve şasi numarası değiştirilmiş 137 tır buldu. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli araçlara ait 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı, 15 şasi, ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 150 mermi, yaklaşık 2 milyon liralık çek ve senet ile 150 bin lira ele geçirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Adana'ya getirilerek sorgulanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 37 şüpheliden aralarında S.K.'nında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 21 kişi mal varlıklarına el konularak adli kontrol şartıyla; 7'si de savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest kaldı.