CHP’li ilçe gençlik kolları başkanı kazada öldü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral (29) geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Aynı kazada sürücü Gizem A. ağır yaralandı. Kaza geçe saat 01.30 sularında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Konservekoyu Yolu girişinde meydana geldi. Gizem A. yönetimindeki otomobil kent merkezinden Lara istikametine seyir halinde iken Konserve Koyu girişinde kontrolü kaybetti. Otomobil 4 ağaca çarparak takla attı. Hurdaya dönen aracı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobilin içinde ağır yaralı sürücü Gizem A. ile yanında oturan Deniz Demiral'i en yakındaki özel hastanelere kaldırdı. Kaza yerine 150 metre uzaklıktaki özel hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral hayatını kaybetti.

AKSEKİ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Korkunç kazanın ardından Deniz Demiral'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsini ardından Demiral'in cansız bedeni önce CHP Konyaaltı İlçe teşkilatına götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından memleketi Akseki ilçesinde sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.