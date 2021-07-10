Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’a gidiyor

Diyarbakır ziyaretinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir sonraki gençlerle buluşmamızı Kahramanmaraş'ta yapıyoruz. İnşallah Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi program gerçekleştirmek için gittiği Diyarbakır'da, Kahramanmaraş'ı ziyaret edeceğini belirtti. Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü telefonla aradı. Bir sonraki buluşmanın Kahramanmaraş'ta yapılacağını belirten Erdoğan, "Şuanda, biz Diyarbakır'da Valimizin misafiri olarak sevgili gençlerimizle beraberiz. Hümeyra kızımız geldi. Bana söz vermiştiniz dedi. Kahramanmaraş'a gelebilir mi genç arkadaşlarım dedi.

Oylama yaptık. Neredeyse oy birliği ile kabul edildi. Şimdi Kahramanmaraş'ta gençlerimizi ağırlayacağız. Hazırlıkları başlatalım. Kahramanmaraş'ın bütün güzelliklerini gençlerimize gezdireceğiz. İnşallah biz de katılacağız. Sizlerle Kahramanmaraş'ta birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise gerçekleştirilecek buluşma için hemen çalışmalara başlanacağını belirtti.