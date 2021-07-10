Bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına Zerrin Güngör atanırken, Üyeliklerine Faruk Nafiz Özak, İbrahim Karaosmanoğlu, Ahmet Karayiğit, Ömer Farut Doğan, Esengül Civelek, Halil İbrahim Akça, Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. M. Fatih Uşan ve Kutbettin Arzu atandı.



Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Yılmaz, Genel Müdür Yardımcılığına ise Selami Bilgin atandı.



ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDA YENİ ATAMALAR



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerine, İş Müfettiş Yardımcıları Ebru Şen, Gül Demir, İsa Adalet Önal, Nurhan Arık Aşci, Sami Sayın ve Serhat Taşdelen atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa Özderyol görevden alınırken, SGK Başkanlığı 1'nci Hukuk Müşavirliğine Ayfer Özdemir Tefon, SGK Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcılığına ise Zeki Özdemir atandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Emir Oral Bülbüloğlu atandı.



Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Erkan Özoral ve Tanju Bilgiç atandı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına Abdullah Buğrahan Karaveli atandı.



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA YAPILAN ATAMALAR



Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, Elif Uzun Sümercan atandı. Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci görevden alınırken, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hakan Doğanay, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Candemir Zorluoğlu, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Sabri Ceylan atandı.



Milli Eğitim Bakanlığı Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Abdullah Kodek atandı.



SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINDA YAPILAN ATAMALAR



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne Fatih Turan, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Öztoprak Yılmaz, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet İmamoğlu atandı.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMA



Tarım ve Orman Bakanlığı 2'nci Bölge Müdürlüğüne Adil Şencan, 3'üncü Bölge Müdürlüğüne Hacı Ahmet Çiçek, 8'inci Bölge Müdürlüğüne Gültekin Aksan, 10'uncu Bölge Müdürlüğüne Orhan Çatalçam, 11'inci Bölge Müdürlüğüne Halim Özdemir, 15'inci Bölge Müdürlüğüne Ahmet Çörtük atanırken; Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin görevden alındı.



Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hikmet Ayar ve Zeki Karaoğlu atandı.



ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDA YENİ ATAMALAR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler görevden alınarak yerine Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aykan atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Enver Mamur, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Yılmaz Taşcı ve Mustafa Çankaya, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Feriha Mert, Haydar Ufuk Kale ve Murat Korçak atandı.



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine İsmail Çağlar atandı.



Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Demiroğlu Bilim Üniversitesine Rektör olarak atandı.



Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Kerim Taşkıran atandı.



Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih Öztürk atandı.



Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uygun görevden alındı.



Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ferruh Akalın atandı.