Emine Erdoğan, devlet korumasındaki çocukların hazırladığı tiyatro gösterisini izledi

"DEVLETİMİZ, ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKTAN EĞİTİME TÜM MASRAFLARINI KARŞILIYOR"

Çocukların ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya, bazen kelimelerin kifayetsiz kaldığını ifade eden Erdoğan, çocukların geleceğin aydınlık günleri olduğunu, her zaman Türkiye'nin geleceğinin çocuklara ait olduğunu söylediklerini, onlara bu büyük sorumluluğu vermek için onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamaları gerektiğini belirtti. Kırılgan gruplar arasında, çocukların ayrı bir yeri olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu noktada devletimiz, koruması altına aldığı çocukların iyi yetişmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için seferberdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, çocuklarımızın desteklenmesi için oluşturduğu birçok model var. Aile birliğinin güçlendirilmesi ilkesiyle 138 bine yakın evladımız ailesinin yanında destekleniyor. Evlat edinilen çocuk sayımız 18 bine ulaştı. Devlet korumasına alınan çocuklarımız, sıcak bir yuva ortamında yaşamlarını sürdürüyorlar. Tabii, büyük bir başarıyla yaygınlaşan 'Koruyucu Aile Modeli'miz de çocuklarımız için en çok istediğimiz modeldir. 2002'de 515 olan koruyucu aile sayımız, bugün itibarıyla 6 bin 687'ye yükseldi. Koruyucu aile yanına yerleşen çocuklarımız arasında yüzlerce engelli evladımızın olduğunu da ifade etmek isterim. Hatta bu yavrularımız arasında yüzde 100 engelli çocuklarımız da var. Birçok insanımızın, hepsi birbirinden kıymetli bu çocuklarımızı, ailelerine katmak istediklerini biliyorum. Devletimiz, çocuklarımızın sağlıktan eğitime tüm masraflarını karşılıyor. Koruyucu ailelerimizden tek beklediğimiz, sadece güzel gönüllerinde yer açmalarıdır."

"HER ZAMAN YANINIZDA OLDUĞUMUZU SAKIN UNUTMAYIN" MESAJI

Programa katılan çocuklara ve gençlere seslenen Erdoğan, "Hepiniz pırıl pırılsınız ve çok kıymetlisiniz. Geleceğinizin güzel ve aydınlık olacağından hiç şüpheniz olmasın. Devletimizin koruması altında yetişmiş ve toplumda çok iyi yerlere gelmiş nice ablanız, abiniz var. Kimisi doktor, mühendis, bürokrat, kimisi sanatçı, sporcu... Siz de kendinize güvenin ve hedeflerinizi büyük tutun. Sizler bizim evlatlarımızsınız, biz de sizin aileniziz. Sizi çok sevdiğimizi ve her zaman yanınızda olduğumuzu sakın unutmayın. Çıktığınız bu sanat yolunda hepinize başarılar diliyorum. Çok güzel eserler vereceğinize, kendinizi en iyi şekilde yetiştireceğinize yürekten inanıyorum. Her birinizi sevgiyle kucaklıyor, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da çocukların enerjisini hissettikleri, ekip olarak bir arada ve uyumlu bir biçimde çalıştıklarına şahitlik ettikleri, sanatın evrensel diliyle kendilerini ifade ettiklerini izledikleri bir programın açılışına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Müftüsü ve TDV İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, TDV İstanbul Gönüllü Koordinatörü Meral Günel ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da programda konuşma yaptı. Konuşmaların ardından katılımcılar, devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin hazırladığı "Buğday Tanesi" isimli tiyatro gösterisini izledi. Daha sonra gençler, kısa bir konser verdi. Programda, gençlerin projenin uygulandığı süre içerisinde yaptıkları çalışmaların yer aldığı video da gösterildi.

Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya da katıldı.

Program, Emine Erdoğan'a hediye takdim edilmesi ve aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

HAYATA KÖPRÜ SANAT PROJESİ

TDV'nin toplum gelişimine yönelik iyi niyet ve çabasının bir göstergesi olarak düşünülen "Hayata Köprü Sanat Projesi" Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesinde kalan 13-20 yaş aralığındaki erkek çocuklara 1 Nisan-10 Temmuz tarihleri arasında pilot olarak uygulandı.

TDV İstanbul Kadın ve Gençlik Kolları Koordinatörlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında sağlanan mutabakatla yapılan planlama kapsamında, ebru, ahşap oyma, kaligrafi ve filografi alanında çalışma başlatılırken, tiyatro çalışması ile uyumlu olması için 2021'in Yunus Emre yılı olması münasebetiyle atölyelerde "Yunus Emre" temalı çalışmalar planlandı, çocuklardan yeteneği olanlarla Yunus ilahilerini icra edecekleri koro çalışması yapıldı. Gençlere sanat alanlarının tanıtılacağı bir seminer yapıldı ve mini sergi düzenlendi.

Projeyle devlet korumasındaki gençlerin, Türk-İslam sanatları ve tiyatro ile tanışmaları, sanatın sağaltıcı gücünden yararlanarak psiko-sosyal açıdan desteklenmeleri, kendi iç dünyalarını zenginleştirmelerine katkıda bulunulması, sanatla meşgul olarak zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmaları, sanat eğitimi vasıtasıyla milli manevi değerlerle tanışmaları ve kendi yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağlanması, gelecek hayatlarında mesleğe dönüştürebilecekleri bir beceri kazanmaları, usta-çırak modeliyle gençlerin ahlaki ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı.