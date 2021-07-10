Evlat nöbetindeki Fatma Akkuş: Mutlu haberi Başkan Erdoğan'dan aldım





'SİZ DE MÜCADELE EDİN, ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN'

Fatma Akkuş, evlat nöbetiyle çocuğunu kazandığını belirterek, "Kızımı kazandım. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında, 'Songül teslim olmuş mu? diye sordum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Teslim olmuş' dedi. O mutlu haberi aldım. Allah'a hamdolsun, çok şükür bugünlere, otura otura kazandık. Annelere sesleniyorum; evde oturmayın, ağlamayın. Siz de mücadele edin, çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızın arkadaşlarına, çalıştığı ortamlara güvenmeyin. Sahip çıkın çocuklara, mücadele edin. Evde ağlamayın, gelin siz de oturun, mücadele edin. Bu sevinçten daha büyük bir sevinç yoktur" diye konuştu.

