Gençlerle türkü söyledi

Başkan Erdoğan, Diyarbakır
'daki temasları kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle akşam yemeğinde buluştu. Bazı gençlerin "Kahramanmaraş" daveti üzerine Kahramanmaraş Valisi ile telefonda görüşen Erdoğan, "Hemen Kahramanmaraş'ta hazırlıklar yapılacak. Orada Şehir Günü düzenleyebiliriz. Burada da türküleri dinliyoruz. Kahramanmaraş'ta da inşallah şiirler dinleriz. Şu anda biz Diyarbakır'da gençlerimizle beraberiz. Hümeyra kızımız 'Bana söz vermiştiniz, Kahramanmaraş'a gelebilir mi genç arkadaşlarım?' diye sordu. Oybirliğiyle kabul edildi. Sen Kahramanmaraş'ta bu gençlerimizi ağırlayacaksın. Hazırlıklarına başla" dedi.
Programda Diyarbakır türküleri de çalındı.
Başkan Erdoğan, Neşet Ertaş
'ın 'Gönül Dağı
' türküsünü sazlar eşliğinde seslendirdi.