Göksun’da 6 mahallenin 60 kilometrelik yolu yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun ilçesi Karaömer Mahallesinde tamamlanan sathi asfalt çalışmasının ardından Korkmaz, Hacıkodal, Büyükçamurlu, Altınoba ve Kavşut Mahallelerinde toplamda 60 kilometrelik yolda yenileme çalışması gerçekleştirecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Göksun ilçesinde bir dizi yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, Karaömer Mahallesi ile okul arasındaki ulaşımı sağlayan toplamda 4 kilometre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip arterde sathi asfalt çalışması tamamlandı. Ekipler, Karaömer Mahallesindeki çalışmaların ardından Korkmaz, Hacıkodal, Büyükçamurlu, Altınoba ve Kavşut Mahallelerinde toplamda 60 kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirecek.

MUHTAR UÇAR'DAN BAŞKAN GÜNGÖR'E TEŞEKKÜR

Çalışmalara ilişkin Karaömer Mahalle Muhtarı İsmail Uçar, "Mahallemizdeki çocuklarımızın okula ulaşmak için kullandığı yol deforme olmuş ve artık kullanılamaz hale gelmişti. Durumu Büyükşehir Belediyemize bildirdik. Sağ olsun onlarda hemen çalışmalara başladı. Gerçekleştirilen çalışmalarla artık ulaşımla ilgili hiçbir sorunumuz kalmadı. Öğrenci servisleri artık daha konforlu bir şekilde çocuklarımızı okullarına ulaştırabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e mahallemizin eksiklerini söylediğimizde hepsiyle ilgileneceğini söyledi. Sağ olsun göreve geldiği günden beri mahallemizde birçok yolda asfalt ve kilit parke çalışması yapıldı. Ayrıca mahallemizde içme suyu olmayan yerler vardı. Büyükşehir Belediyemiz sayesinde artık içme suyu olmayan bölgemiz kalmadı. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.