Hatay’da 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon: 11 kişi tutuklandı

Hatay'da aranan kişilere yönelik 13 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocukların nitelikli cinsel istismarı, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etme, hırsızlık, yaralama, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İlçede 13 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda F.K., M.E.D., A.K., M. A., M.A.D., Ö.F.B., M. F., B.Ç., A.S., A.A., L.Ç. isimli 11 şahıs yakalanmış, yapılan işlemler sonrası 11 şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim önüne çıkan şahısların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.