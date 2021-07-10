İSKİ’nin ihmali can alıyordu





Ancak refleksle kenara tutunuyor. Ve o pisliğin içine düşmüyor. Bağırışlar sonrasında biz gidip çocuğu çıkardık. Herhangi bir sorunu yok. Ancak bu ihmalkârlık ölümle sonuçlanabilirdi. İSKİ'nin sorumsuzluğu nedeniyle hem devlet mal Öte yandan yoğun şikayet üzerine İSKİ ekiplerinin akşam geç saatlerde beton bir kapak getirerek rögarı kapattığı görüldü.



Sağanak vurdu İBB seyretti

Son dakika: İBB çalışmadı Şile suya gömüldü

Küçükçekmece Gölü sahili ölü balık dolu