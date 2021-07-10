İstanbul huzur için 143 bin kişi sorgulandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi.





Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Uygulama kapsamında 143 bin 64 kişi sorgulanırken, aranan 489 kişi, yoklama kaçağı 248 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 2 bin 304 gram uyuşturucu madde, 939 adet uyuşturucu hap, 38 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek 406 adet fişek ele geçirildi.



Trafikte yapılan denetimlerde 15 araç ise trafikten men edildi. Huzur uygulamasında bin 632 iş yeri kontrol edilirken, 49 iş yeri hakkında cezai işlem uygulanarak denetlemede toplam 159 bin 93 lira idari para cezası uygulandı.