İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor: İBB SMS ile uyardı

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nin ardından özellikle çocukların vücutlarında yaraya neden olan sivrisinekler bir çok ilçede kabus olmaya başladı.
Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde oturanlar da benzer etkiler gösteren sivrisineklerden şikayetçi. Ferah Evler Mahallesi sakinleri, sivrisinek sokmaları nedeniyle çocuklarında yaralar oluştuğunu söylerken yapılan ilaçlamaların yetersiz kaldığını öne sürdü. Ara sokak ve parklarda da ilaçlama yapılmasını isteyen mahalle sakinleri, evlerinin camlarına sineklik takarak önlem almaya çalıştı.
"2 DAKİKA DURAMIYORUZ"
30 senedir Ferahevler Mahallesi'nde oturduğunu söyleyen Bülent Demirci, "Çocuklarda özellikle izleri falan görebiliyoruz. Çok rahatsız edici oluyor. Benim de 3 tane çocuğum var. İki dakika duramıyoruz, aşırı derecede sivrisinek var. Çocuklarımız var ve sivrisinek deyip geçmemek lazım, bulaşıcı hastalık da olabilir. Çocuklarımızda kaşınmaktan dolayı yara ve iltihaplanma da oluyor" diye konuştu. Daha fazla ilaçlamanın yapılması gerektiğini söyleyen bir başka mahalle sakini, parklar ile çıkmaz sokakların da ilaçlanmasını istedi.
"ISIRINCA 1 HAFTA GEÇMİYOR"
Mahalle sakini Ahmet Sarıkaya da, "Sarıyer bölgesi yeşil olduğu için genelde oluyor. İlaçlama yapılıyor ama yetersiz kalıyor. Değişik bir sinek, diğerlerine benzemiyor" ifadelerini kullandı. 9 yaşındaki bir çocuk ise, "Bizim bahçede sinek dolu. Herhalde yuva yapıyorlar. Isırınca bir hafta falan geçmiyor izleri. İlaçsız bahçeye inemiyoruz. Değişik bir sinek" diye konuştu.
İBB'DEN UYARI YAPILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise sivrisineklere SMS yoluyla yapılan uyarıda bulundu. Gönderilen mesajda, "Değerli İstanbullular, belediyemiz, göl, dere gibi büyük alanlarda sivrisinekle mücadele etmektedir. Bidon, havuzlar ve saksı altlığı gibi su birikebilen alanlar sivrisinekler için iyi bir üreme kaynağıdır. Bir bardak suda çevreyi rahatsız edecek kadar sivrisinek üreyebilmektedir. Sivrisineklerle hep birlikte mücadele edelim" denildi. Mesajın sonunda bir de bir animasyon filmi linki paylaşıldı. Sivrisineklerin üreme alanlarının gösterildiği animasyon filminde "Sivrisineklerin üreme alanlarının yüzde 80'i insan eliyle oluşur" gibi bilgilere yer verildi.
ÇEVRE KİRLİLİĞİ EN ÖNEMLİ ETKEN
Uzmanlar ise sivrisineklerin çoğalması ve direnç geliştirmesinde başlıca 6 sebep olduğuna da değinerek "Birincisi aktif maddelerin değiştirilmesi, ikincisi dozajın azaltılması, üçüncüsü termal sisleme yerine uygulama biçiminin değişmesi, dördüncüsü haşerenin direnç geliştirmesi, beşincisi larva mücadelesinin yeterli yapılmaması, altıncısı su kaynaklarının kirlenmiş olması. Bu sebepler başlıca sebeplerdir belki binlerce sebep vardır ancak en önemlisi su kaynakların pislenmesi ve durgun su haline gelmesidir. Sivrisinek sorununu oluşturan sebeplerin en başında su kaynaklarının ölüyor olması. Özellikle sivrisinek larvasını suya bırakmak zorunda. Kirli ve durgun su olursa bundan alası sivrisinek için yoktur" ifadelerine yer verdi.
İLAÇLAMA YAPMAYIP SMS ATMASI TEPKİ ÇEKTİ
İBB yönetiminin kış sonu ilkbahar başlangıcında yapması haşere ve sivrisineklerin üremesine yönelik göl, gölet, şu birikintileri, dere ve yeşil alanlarda yapması gereken larvasit ilaçlama çalışmalarını yapmaması sonucunda İstanbul'da 25 yıl aradan sonra ortaya çıkan sivrisinek sorununa sadece sms atarak vatandaşları uyarması tepki çekti.
AK PARTİ GRUBU OCAK AYINDA UYARDI
İBB yönetiminin 2020 yılında pandemiyi bahane ederek uygulamadığı larvasit ilaçları sonrasında yaşanan sivrisinek istilası ve sorunlarının 2021 yılında tekrarlanmaması için İBB Meclisi AK Parti Grubu tarafından Ocak 2021'de uyarıldığı ortaya çıktı. Ocak meclisinde söz alan İBB Meclis üyesi Ömer Çetinkaya, "İBB sağlık Daire Başkanlığı olarak özellikle sivrisinek mücadelesi 4 mevsim aralıksız yapılması gereken en önemli sorumluluk iken İstanbul'da genelinde ne için biyolojik mücadele olan larvasit mücadelesine başlamadınız? Üstelik sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken hala neyi bekliyorsunuz? Saha önlemleri ve kontrol çalışmalarının yapılması üreme odaklarının tespiti, mücavir alanlarda su birikintileri, göletler, yapay göletler, süs havuzları, çöp toplama merkezleri, sulama alanları, dereler, sanayi birikintileri, fosseptikler, ormanlık ve yabani alan çalışmalarıyla ilgili bu mevsimde neler yaptınız? Son zamanlarda İstanbul'da görülmeye başlayan ve birçok hastalıklara sebep olan Asya Kaplan Sivrisineği mücadele kapsamında eyleme geçmeyi düşünüyor musunuz yoksa bu vektör sebebiyle İstanbul'a has bir salgınla dünyaya rezil olmayı mı düşünüyorsunuz?" eleştirisinde bulundu.
GÖKSU: PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBA'DAN BELLİDİR
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ise Ocak ayında İBB yönetimini larvasit ilaçlama konusunda uyardıklarını belirterek, "sivrisinek larvalarıyla mücadelenin başlaması için Ocak ayında CHP'li İBB yönetimini uyarmıştık. İBB tarafından atılan SMS'ten ve İstanbulluların isyanından görüyoruz ki uyarılarımız hiç dikkate alınmamış" dedi.
KÖKÇE: AT BİR SMS KURTUL
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökçe ise "CHP'nin İstanbulluların sorunlarını çözme yöntemi olarak SMS. Trafik mi artıyor? At bir SMS kurtul. Nasılsa beton döktüğün metroların hesabını soran yok. Sivrisinek mi arttı, gönder bir SMS çekil kenara, ne güzel dünya" diyerek İBB yönetimini eleştirdi.