İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor: İBB SMS ile uyardı





İLAÇLAMA YAPMAYIP SMS ATMASI TEPKİ ÇEKTİ



İBB yönetiminin kış sonu ilkbahar başlangıcında yapması haşere ve sivrisineklerin üremesine yönelik göl, gölet, şu birikintileri, dere ve yeşil alanlarda yapması gereken larvasit ilaçlama çalışmalarını yapmaması sonucunda İstanbul'da 25 yıl aradan sonra ortaya çıkan sivrisinek sorununa sadece sms atarak vatandaşları uyarması tepki çekti.





AK PARTİ GRUBU OCAK AYINDA UYARDI



İBB yönetiminin 2020 yılında pandemiyi bahane ederek uygulamadığı larvasit ilaçları sonrasında yaşanan sivrisinek istilası ve sorunlarının 2021 yılında tekrarlanmaması için İBB Meclisi AK Parti Grubu tarafından Ocak 2021'de uyarıldığı ortaya çıktı. Ocak meclisinde söz alan İBB Meclis üyesi Ömer Çetinkaya, "İBB sağlık Daire Başkanlığı olarak özellikle sivrisinek mücadelesi 4 mevsim aralıksız yapılması gereken en önemli sorumluluk iken İstanbul'da genelinde ne için biyolojik mücadele olan larvasit mücadelesine başlamadınız? Üstelik sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken hala neyi bekliyorsunuz? Saha önlemleri ve kontrol çalışmalarının yapılması üreme odaklarının tespiti, mücavir alanlarda su birikintileri, göletler, yapay göletler, süs havuzları, çöp toplama merkezleri, sulama alanları, dereler, sanayi birikintileri, fosseptikler, ormanlık ve yabani alan çalışmalarıyla ilgili bu mevsimde neler yaptınız? Son zamanlarda İstanbul'da görülmeye başlayan ve birçok hastalıklara sebep olan Asya Kaplan Sivrisineği mücadele kapsamında eyleme geçmeyi düşünüyor musunuz yoksa bu vektör sebebiyle İstanbul'a has bir salgınla dünyaya rezil olmayı mı düşünüyorsunuz?" eleştirisinde bulundu.