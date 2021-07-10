Kabaktepe Ayasofya'nın cami oluşunun yıl dönümünü kutladı

İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs 2020 tarihinde Ayasofya'da Fetih Suresi okumuştu. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği ise Ayasofya'nın tekrardan camiye dönüştürülmesi için 8 Haziran 2020 tarihinde Danıştay 10. Dairesi'ne dilekçeyle başvurmuştu. Danıştay, 2 Temmuz 2020 tarihinde bu başvurunun duruşmasının yapılacağını duyurmuştu. Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Danıştay'ın kararın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik kararnameyi 10 Temmuz 2020 tarihinde imzalamıştı.