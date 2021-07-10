AK Partili Kandemir şahitlik yaptı

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kırıkkale'den nikah şahitliği yaptı.

MUTLULUKLAR DİLEDİ



AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, nikah şahitliği yapmak üzere Kırıkkale'ye geldi. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın kıydığı İrem-Muhammet Yoksarı çiftinin nikah şahitliklerimi Kandemir ile birlikte;, MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan ve Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı yaptı. Kandemir genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.