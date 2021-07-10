Komiserlik rütbesini taktığı gün şehit oldu

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında komiser yardımcısı Muhsin Kiremitçi, görev yaptığı Ankara Gölbaşı
'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda bombalı saldırı sonucu şehit oldu.
Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde yaşayan Hüseyin Kiremitçi, oğlunu şehadetinin 5'inci yılında dualarla anıyor. Oğlunun şehit olduğu gün komiserlik rütbesini yeni taktığını anlatan baba Kiremitçi SABAH'a şunları anlattı:
Oğlumu kendi ellerimle yıkadım, kendi ellerimle toprağa koydum. Kızı, eşi ve ben bir gün görevden çıkıp gelecekmiş gibi bir beklentimiz var. Hendek operasyonlarında 75 gün savaştı. Komiserlik imtihanını kazandı. Gölbaşı'nda kalmak istiyordu. Darbe günü komiserlik için imzayı attı, rütbesini taktı. O gece şehit oldu. Mesleğinde yükselmek istiyordu. Allah katında en büyük makama ulaştı. Darbe gecesi biz de elimizde bayraklarla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırıyorduk. Ancak oğlumun şehadete ereceği hiç aklıma gelmezdi.
Bu milleti kimse yıkamaz. Oğlumun cenazesinde binlerce kişi vardı. Vatandaşımız şehidine böyle sahip çıkarsa, FETÖ'sü, Amerika'sı, Yahudi'si kim saldırırsa saldırsın bizi kimse susturamaz. O hainlerin belini kırdık, bir daha doğrulamazlar. İkinci bir Çanakkale, ikinci bir İstiklal Harbi yaşadık. Bunlara bile bile destek verenler vatan hainidir. Vatana ihanet affedilemez.
Torunum Gökçe babasının şehadetinden 1 ay sonra dünyaya geldi. Özellikle bugünlerde hep babasını soruyor. Kreşe başlamadan önce babasını ziyarete gitmiş. Babasının mezardaki fotoğrafını defalarca öpüp, "Baba ben yarın okula gideceğim" demiş. Baba şefkatini bizlerden almaya çalışıyor. Elimizden geleni yapıyoruz ama onun yerini dolduramıyoruz.