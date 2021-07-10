MASDER ailesi piknikte buluştu

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Adıyaman Masterler Spor kulübü derneği üyeleri piknikte bir araya gelerek stres attı.



MAS-DER Yönetim kurulu tarafından organize edilen piknik programının geleneksel olarak devam etmesini arzu ettiklerini ifade eden Dernek başkanı Mehmet Güneş; "Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını nedeniyle dünya geneli bir çok etkinliğe ara verilmek zorunda kaldı. Alınan tedbirler kapsamında günlük yaşantımıza kısıtlamalar geldi. İnsanlarımız uzun süre kapalı alanlarda kalmak zorunda kaldı.



Allah'a şükürler olsun devletimizin almış olduğu tedbirler kapsamında döne önce normalleşme sürecine geçilmiş ancak virüsün yeniden yaygınlaşması üzerine daha ciddi tedbirler alınmıştı. Dernek olarak bizlerde yaklaşık 1 yıl boyunca antrenman yapamadık, turnuvalara katılamadık. Ülkemizde başlayan Aşılama ve alınan tedbirler neticesinde 2021 yılı Haziran ayının ilk haftası itibarıyla ülkemizde normalleşme süreci başlamasıyla birlikte dernek olarak bizlerde antrenmanlarımıza başladık. Geçtiğimiz ay içerisinde Marmaris'te düzenlenen turnuvaya katıldık. 1 Temmuz tarihi itibarıyla ülkemizde normalleşme başladı. Dernek olarak olağan 2. Kurulumuzu gerçekleştirdik yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çalışmalarımıza başladık. 1 Temmuz tarihi itibarıyla antrenmanlarımıza başladık, bu yıl içerisinde düzenlenecek olan turnuvalara katılarak ilimizi ve derneğimizi temsil edeceğiz" dedi.



PİKNİKĞİMİZ GELENEKSEL HALE GELECEK



Yönetim kurulu kararıyla piknik programını geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden başkan Güneş; "Kongremizin ardından görev dağılımı yaptık ve ilk toplantımızda geleneksel piknik programı düzenleme kararı aldık. Bugün almış olduğumuz bu kararın ilkini gerçekleştirmek üzere dernek üyelerimizle birlikte bir araya geldik. Pandemi sürecinde kapalı mekanlarda kalan arkadaşlarımız doğayla başbaşa bir ortamda hem gönüllerince eğlendi hemde hafta sonunu açık alanda geçirmenin keyfini yaşadı. Piknik programımızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.