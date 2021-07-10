Milletvekili ve Başkan'dan sınır ziyareti

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ile birlikte bayram için ülkelerine dönen Suriyeliler ve gümrükte görev yapan personellere temizlik seti dağıtarak bayramlarını kutladı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ve Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş ensar şehir Akçakale'de Suriyelilerin bayram heyecanına ortak oldu.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Akçakale Gümrük Kapısı'nda Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen güvenli bölgelere geçişleri sürüyor. Başkan Yalçınkaya da Vekil Akay ve Belediye Başkan Yardımcısı Karataş ile birlikte hem Suriyelilerin bayramını kutlamak hem de geçiş sürecinde görev yapan personellerle buluşmak için sınır kapısına gitti. Burada önce Suriyeliler ile ardından görevli personellerle bir araya gelen Başkan Yalçınkaya ve Vekil Akay temizlik seti dağıtıp herkesin bayramını kutladı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: TEMENNİMİZ BÖLGENİN ESKİ HALİNE DÖNMESİ

Ziyarete dair açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya "Barış Pınarı Harekatı'nda Akçakale bir destan yazdı. Şimdi terörden temizlenen bölgelere kardeşlerimiz bayram ziyaretine gidecekler. Buradan Şam'a kadar olan bölgenin de huzur, sükûnete kavuşması ve Gümrük Kapısı ile bölgenin eski günlerine dönmesi temennimiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekillerimiz, bakanlarımız bu gayret içerisinde çaba sarf ediyorlar. İnşallah yakın bir zamanda çok daha güzel günlere kavuşuruz ümidi ile bayramlarını kutluyorum.

VEKİL AKAY: HAYIRLI BAYRAMLAR DİLİYORUM

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Akay da herkesin bayramını kutlayarak şöyle konuştu:"Barış Pınarı Harekatı'nda temizlenen bölgelere Suriyeli kardeşlerimiz dönüş yapıyorlar. Hem bayramlaşmak hem aileleri ile kucaklaşmak için. Burada çok güzel bir organizasyonumuz var. Başta gümrük yetkililerimiz olmak üzere ilçe kaymakamlığımıza, göç idaresi personellerine çok teşekkür ediyorum. Muntazam bir şekilde geçişler yapılmakta. Temennimiz odur ki; Suriye'nin tamamı terörden temizlensin. Suriyeli vatandaşlarımız kendi evlerine, vatanlarına dönmüş olsunlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ensar olmak kaydıyla Suriyelilere kucak açmasından dolayı son derece mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Hayırlı bayramlar diliyorum."

Suriyeli vatandaş Hamid Muhammed de emeği geçenlere şu sözlerle teşekkür etti:"Öncelikle Türk hükümetine ve vatandaşlarına bizlere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. Özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca teşekkür ederiz. Bizlere gösterdikleri ilgi alaka ve yardımlarından dolayı Akçakale Belediye başkanı ve Milletvekiline de teşekkür ederiz. Bizlere her türlü imkanı sundular, her şeyimiz var, çok mutluyuz. Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye ve Suriye'ye hayırlar getirmesini temenni ediyorum."