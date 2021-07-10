Muzaffer anne: 5 yıldır ‘belki dönerler’ diye pencereden yollarını gözlüyor





Eşimi 7 yıl, evlatlarımı da 5 yıl önce kaybettim. Acıdan kulaklarım duymaz oldu, rüyamda onları görüp, ağlayarak uyanıyorum. Çok şükür ki vatanımız emin ellerde... Bizim ailenin erkekleri şehit.. Biz Anadolu kadınıyız, emanetleri vatan için güçlü durup, o karanlık geceyi anlatıyoruz. Bizim çocuklarımız yetim kaldı ama bu vatanın nice çocuklarının babası ve anası kurtuldu. Şimdi üç oğlumun emaneti vatan bana emanet.