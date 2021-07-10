Narkotik polisi torbacılara aman vermiyor

Hatay'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına gönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi hakkında adli işlem yapılırken, üst ve evlerinde yapılan aramalarda toplam 54 adet captagon hap, 63,89 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, E.O.isimli şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 54 adet Captagon,, G.U.isimli şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 39,35 gram Sentetik Kannabinoid, N.K. isimli şahsın ikamet adresinde yapılan aramada; 52,54 gram Sentetik Kannabinoid ve 2 gram Hint Keneviri Tohumu ve O.Ü. isimli şahsın üst aramasında 2 gram Sentetik Kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili E.O., G.U., N.K. ve O.Ü. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.