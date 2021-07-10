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Giriş Tarihi: 10.7.2021 11:08

Niğde de trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

HAYRETTİN YENEL
Niğde de trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

Niğde’nin Çiftlik İlçesine bağlı Tırhan Köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Niğde'nin Çiftlik İlçesine bağlı Tırhan Köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde meydana gelen kazada D.O. yönetimindeki 51 HS 7xx plakalı kapalı kasa kamyon Alay Kasabası Tirhan Köyü yol ayrımından virajı esnada , İ.D. nin kullandığı 68 BF 3xx plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın hemen ardından olay yerine 3 ambulans ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Kamyon sürücü D.O. ağır yaralanırken otomobilde bulunan sürücü İ.D. ve yanında bulunan G.D., M.Y. ve İ.Y. kişilerde hafif yaralandılar. Yaralılar olay ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

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Niğde de trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
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