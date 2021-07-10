Ömer Halisdemir Üniversitesi başarı ödülleri dağıtıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2020 yılı içerisinde başarılı projelere imza atan akademisyenlere ödülleri verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi konferansı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ak Parti Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergün, Ak Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, MHP İl Başkanı Cumali İnce Üniversitenin ödül alan akademik personeli ve aileleri katıldılar.

Üniversitenin başarılı projelerine imza atan akademisyenlerin ödüllendirme kriterleri göz önüne alınarak yapılan değerlendirmeler sonunda ödüle layık görülen akademisyenlere törene katılan protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Törende iki ödüle layık görülen Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Bölüm Prof. Dr. Zeliha Selamoğlu 'da 2 ödüle layık görüldü. Niğde Tıp Fakültesinde 4 yılı doldurduklarını belirten Selamoğlu 2 yıl sonra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Mezun olan doktorlarımızı Türk insanının hizmetine vermek için mezun edeceklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar 'da yaptığı açıklamasında, Üniversitenin Türkiye'de birçok Üniversiteye göre çok iyi bir alt yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek, eğitimlerin öğrencileri özellikle teknoloji alanında çok ciddi destekler sağladıklarını belirtti. Rektör Kar, Üniversitede 25 binden fazla öğrenci bulunduğunu Türkiye'de barınma sorunu olmayan enden üniversitelerden biri olduğunu anlattı. Kar, tercih döneminde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini tercih eden öğrencilerin her konuda çok büyük avantajlarının olacağına da dikkat çekti.